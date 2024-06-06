Galatasaray'da transfere rakip çıktı!

Estadio Deportivo, Lo Celso'nun Suudi Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirdiğini, iki alternatifin Galatasaray ve Real Betis olduğunu yazdı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da transfere rakip çıktı!
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06 Haziran 2024 09:18
Şampiyon G.Saray yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Ayrılacak isimler ve kiralık olarak ülkesine döneceklerin yerine yeni yıldızlar koymayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde Giovani Lo Celso var.

Şu anda Tottenham'dan ayrılmaya çok yakın olan oyuncunun Betis ve Galatasaray'ın listesinde olduğu belirtildi. İspanyol yayın organı Estadio Deportivo'ya göre oyuncunun S.Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmediğini duyurdu.

ARKADAŞI HAYAL KIRIKLIĞI

Haberde Celso'nun daha fazla para kazanma şansını geri çevirdiği ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği bildirildi.

Oyuncunun ailesinin İspanya'ya gelmesi için telkinde bulunduğu ancak Galatasaray'ın da en ciddi seçeneklerden biri olduğu vurgulandı. Haberde, takım arkadaşı Ndombele'nin bu sezon Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşattığı da hatırlatıldı. 

 
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