Ara transferde kadrosunu 4 isimle takviye eden Galatasaray yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yine kiralama formülüne başvurdu. Yönetim boşta olan Bafetimbi Gomis ve Semih Kaya'yı bonservisiyle kadrosuna katarken Inaki Pena'yı Barcelona'dan, Erick Pulgar'ı ise Fiorentina'dan kiraladı. Böylece sarı-kırmızılıların son 5 sezonda yaptığı kiralık transfer sayısı 23'e yükseldi.



ONYEKURU 3, HALİL 2 KEZ KİRALANDI



Söz konusu dönemde Henry Onyekuru tam 3 kez Galatasaray'da kiralık olarak forma giyerken, Halil Dervişoğlu da 2 kez kiralandı. Sarı-Kırmızılılar son 5 sezonda kadrosuna 'geçici transfer' yöntemiyle tam 20 futbolcu katarken, bu isimlerden sadece 3'ünün bonservisini alabildi.



3 İSMİN BONSERVİSİ ALINDI



2018-19 sezonunda Yuto Nagatomo, 2019-20 sezonunda Christian Luyindama ve son olarak bu sezon Mustafa Muhammed bonservisi alınan futbolcular oldu.



İşte Galatasaray'ın 5 sezondaki kiralık transferleri



-Gustavo Assunçao

-Halil Dervişoğlu (2)

-Inaki Pena

-Erick Pulgar

-Mustafa Muhammed

-Etebo

-Henry Onyekuru (3)

-Gedson Fernandes

-Michael Seri

-Steven Nzonzi

-Mario Lemina

-Florin Andone

-Marcelo Saracchi

-Emre Mor

-Christian Luyindama

-Badou Ndiaye

-Semih Kaya

-Kostas Mitroglou

-Yuto Nagatomo

-Jason Denayer





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