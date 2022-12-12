X

Galatasaray'da transfer zirvesi

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Cenk Ergün ile transfer için bir araya gelecek.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da transfer zirvesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2022 10:55
Galatasaray lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, oynadığı 3 hazırlık maçından galibiyet çıkaramadı.

Okan Buruk'un yönetimindeki sarı kırmızılılar, Villarreal'e 4-3, Rayo Vallecano'ya 2-1 mağlup olurken, Adana Demirspor ile berabere kaldı.

EKSİKLERİ BELİRLİYOR

Sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra Dünya Kupası'na giden oyuncular sebebiyle eksik olan Galatasaray'da daha çok genç oyunculara şans veren Okan Buruk, takımın eksik yanlarını belirliyor.

TRANSFER ZİRVESİ YAPILACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra Metin Öztürk ve Cenk Ergün, transfer zirvesi gerçekleştirecek.

OKAN BURUK RAPOR SUNACAK

Okan Buruk'un hazırlık kampı sonrası vereceği rapor doğrultusunda yapılacak görüşmelerde gidecekler listesi tamamen belirlenecek.

Ayrıca ara transfer döneminde izlenecek rota da konuşulup, somut adımlar atılacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ