Galatasaray'da transfer yasağı gerçeği!

FIFA, Galatasaray'a geçici transfer yasağı getirdi, sarı-kırmızılılar şaşkınlık geçirdi. Ancak olayın küçük bir bedel olması Galatasaray'ı rahatlattı.



GALATASARAY PARAYI YATIRDI



Sezon başında sarı-kırmızılılara transfer olan Lucas Torreira'nın eski kulübü Pescara, dayanışma katkı payından kendine ait olan kısmını istedi. 2015 yılında futbolcuya forma veren İtalyan kulübüne karşılık 18 bin 500 dolara yakın bir bedeldi. Bugüne kadar bu ödemeyi gerçekleştirmeyen Galatasaray, gelen transfer yasağını hemen kaldırabilmek için harekete geçti ve parayı yatırdı.



PAZARTESİ KALKIYOR



İşin hafta sonuna kalması nedeniyle de yasağın ilk iş günü olan pazartesi kalkmasının mümkün olacağı ifade edildi.



