Galatasaray'da transfer teklifleri askıda

Mustafa Muhammed, Marcao, Nelsson ve Kerem gibi Galatasaray'ın genç yıldızlarına Avrupa kulüplerinin yakın ilgisi artarak devam ediyor. Ancak Burak Elmas yönetiminin, son kararı yeni başkanın vermesi için tüm görüşme isteklerini geri çevirdiği öğrenildi.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da transfer teklifleri askıda
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06 Nisan 2022 14:07
Galatasaray'da başta Mustafa Muhammed, Marcao, Nelsson ve Kerem Aktürkoğlu olmak üzere genç oyunculara Avrupa kulüplerinden büyük ilgi söz konusu. Özellikle Avrupa Ligi'nde ortaya konulan performans, Galatasaraylı gençlerin piyasasını bir hayli yükseltmiş durumda. Çok sayıda kulüp temsilcisi ve menajerin, Sarı-Kırmızılılar'la iletişime geçerek bonservis araştırması yaptığı belirtiliyor. Ancak Başkan Burak Elmas ve kurmaylarının, transferler konusunda yeni seçilecek yönetime daha rahat bir hareket alanı sağlamak üzere görüşme isteklerini geri çevirdiği öğrenildi.

İKİLİNİN GÖREVİ SON BULUNCA

Bir önceki plana göre Luis Campos ve Pasquale Sensibile, bu oyuncuların Avrupa kulüplerine satışında aktif rol oynayacaktı. Ancak seçilecek yeni yönetimle birlikte bu ikilinin de görevi son bulacağı için, planlar suya düşmüş oldu. Galatasaray'dan istedikleri geri dönüşü alamayan Avrupalı temsilciler de şimdilik beklemeye geçti. Diğer taraftan yeni yönetimin bu 4 genç oyuncuyu yüksek fiyatlara satarak, çok ciddi bir transfer bütçesi oluşturabileceği ifade ediliyor.



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