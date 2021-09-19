Galatasaray'da transfer sevinci: "Taksitler bitmeden satarız"
Transferde geleceğe yönelik hamleler yapan Galatasaray, düşük maaş verdiği genç oyuncular Nelsson-Cicaldau-Morutan üçlüsüne 17 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldı.
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19 Eylül 2021 11:37
Galatasaray
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