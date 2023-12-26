Galatasaray'da transfer kararı: 3 bölgeye takviye

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, ara transfer döneminde 3 bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da transfer kararı: 3 bölgeye takviye
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26 Aralık 2023 12:03
Galatasaray'da kış transfer dönemi hareketli geçecek. Yönetim, teknik heyetin takviye istediği mevkiler için çalışmalara hız verdi.

Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki performansı Okan Buruk'u memnun etse de sol bek takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

8 NUMARA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılılar, 8 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürürken, şartlara göre stopere de takviye yapmayı planlıyor.

Beklentileri karşılayamayan Angelino ile kesin olarak yollar ayrılacak.

Galatasaray, Tanguy Ndombele ile de yola devam etmeyi düşünmezken, Sergio Oliveira ve Victor Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi, 11 Ocak'ta başlayarak 9 Şubat'a dek devam edecek.

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