Galatasaray'da kış transfer dönemi hareketli geçecek. Yönetim, teknik heyetin takviye istediği mevkiler için çalışmalara hız verdi.
Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki performansı Okan Buruk'u memnun etse de sol bek takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.
8 NUMARA ARAYIŞI SÜRÜYOR
Sarı-kırmızılılar, 8 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürürken, şartlara göre stopere de takviye yapmayı planlıyor.
Beklentileri karşılayamayan Angelino ile kesin olarak yollar ayrılacak.
Galatasaray, Tanguy Ndombele ile de yola devam etmeyi düşünmezken, Sergio Oliveira ve Victor Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi, 11 Ocak'ta başlayarak 9 Şubat'a dek devam edecek.
Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki performansı Okan Buruk'u memnun etse de sol bek takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.
8 NUMARA ARAYIŞI SÜRÜYOR
Sarı-kırmızılılar, 8 numara pozisyonu için arayışlarını sürdürürken, şartlara göre stopere de takviye yapmayı planlıyor.
Beklentileri karşılayamayan Angelino ile kesin olarak yollar ayrılacak.
Galatasaray, Tanguy Ndombele ile de yola devam etmeyi düşünmezken, Sergio Oliveira ve Victor Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi, 11 Ocak'ta başlayarak 9 Şubat'a dek devam edecek.