Galatasaray'da transfer için kritik gün: Jhon Arias

Galatasaray'da ara transfer dönemi hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, transferdeki ilk hedefini belirlemiş durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da transfer için kritik gün: Jhon Arias
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2024 08:21
Galatasaray ara transfer döneminde yapacağı ilk takviye için geri sayıma geçti. Şu an için 8 Aralık en kritik gün olarak görünüyor. Cim Bom'un anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jhon Arias'ın kulübü Fluminense, Brezilya Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veriyor. Son maç 8 Aralık'ta Palmeiras ile deplasmanda oynanacak.

SON TEKLİF YAPILACAK

Galatasaray, neredeyse sezon başından beri pazarlık halinde oldukları Fluminense'ye son resmi teklifi bu maçın ardından yapacak. Eğer takım ligden düşerse, bu Sarı-Kırmızılılar için transferde büyük bir avantaj anlamına geliyor.

AYRILIĞA ÇOK YAKIN

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arias, Fluminense Yönetimi'nden gelen son teklifi de geri çevirdi. Böylece Güney Amerikalı futbolcu ayrılığa bir adım daha yaklaşmış oldu. Galatasaray Yönetimi, maksimum 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Jhon Arias'ı renklerine bağlamanın hesapları içinde. Bu arada Jelert veya Ziyech'ten biriyle de yollar ayrılarak yeni transferler için kontenjan açılması planlanıyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery