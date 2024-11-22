Galatasaray'da transfer için kritik gün: Jhon Arias

Galatasaray ara transfer döneminde yapacağı ilk takviye için geri sayıma geçti. Şu an için 8 Aralık en kritik gün olarak görünüyor. Cim Bom'un anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jhon Arias'ın kulübü Fluminense, Brezilya Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veriyor. Son maç 8 Aralık'ta Palmeiras ile deplasmanda oynanacak.
SON TEKLİF YAPILACAK
Galatasaray, neredeyse sezon başından beri pazarlık halinde oldukları Fluminense'ye son resmi teklifi bu maçın ardından yapacak. Eğer takım ligden düşerse, bu Sarı-Kırmızılılar için transferde büyük bir avantaj anlamına geliyor.
AYRILIĞA ÇOK YAKIN
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arias, Fluminense Yönetimi'nden gelen son teklifi de geri çevirdi. Böylece Güney Amerikalı futbolcu ayrılığa bir adım daha yaklaşmış oldu. Galatasaray Yönetimi, maksimum 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Jhon Arias'ı renklerine bağlamanın hesapları içinde. Bu arada Jelert veya Ziyech'ten biriyle de yollar ayrılarak yeni transferler için kontenjan açılması planlanıyor.
SON TEKLİF YAPILACAK
Galatasaray, neredeyse sezon başından beri pazarlık halinde oldukları Fluminense'ye son resmi teklifi bu maçın ardından yapacak. Eğer takım ligden düşerse, bu Sarı-Kırmızılılar için transferde büyük bir avantaj anlamına geliyor.
AYRILIĞA ÇOK YAKIN
Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arias, Fluminense Yönetimi'nden gelen son teklifi de geri çevirdi. Böylece Güney Amerikalı futbolcu ayrılığa bir adım daha yaklaşmış oldu. Galatasaray Yönetimi, maksimum 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Jhon Arias'ı renklerine bağlamanın hesapları içinde. Bu arada Jelert veya Ziyech'ten biriyle de yollar ayrılarak yeni transferler için kontenjan açılması planlanıyor.