Galatasaray'da transfer için iki karar!

Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticileri İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş ile teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün katılımıyla yapılan transfer zirvesinde önemli kararlar alındı.
NOKTA ATIŞI KARARI
Buna göre 2 ve 8 numara için yapılacak transferler konusunda kesinlikle nokta atışı yapılacak. Bütçeyle ilgili Başkan Dursun Özbek'in verdiği yetki çerçevesinde hareket edileceği ve bu noktada hareket alanının geniş olduğu ifade edildi. Galatasaray'da yapılan zirve sonrası scout ekibinden de görüş alındığı ve önümüzdeki günlerde yeniden trafiğin hızlanacağı ifade edildi.
HEDEF GİZLİLİK
Diğer taraftan isimlerin sızmasının sürece zarar ve çalışmaların gizli bir şekilde yürütülmesi kararının alındığı belirtildi.
NOKTA ATIŞI KARARI
Buna göre 2 ve 8 numara için yapılacak transferler konusunda kesinlikle nokta atışı yapılacak. Bütçeyle ilgili Başkan Dursun Özbek'in verdiği yetki çerçevesinde hareket edileceği ve bu noktada hareket alanının geniş olduğu ifade edildi. Galatasaray'da yapılan zirve sonrası scout ekibinden de görüş alındığı ve önümüzdeki günlerde yeniden trafiğin hızlanacağı ifade edildi.
HEDEF GİZLİLİK
Diğer taraftan isimlerin sızmasının sürece zarar ve çalışmaların gizli bir şekilde yürütülmesi kararının alındığı belirtildi.