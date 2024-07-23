Galatasaray'da transfer için iki karar!

Galatasaray, yapılan transfer zirvesinin ardından sağ bek ve orta saha transferlerinde kesinlikle nokta atışı yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca yapılan çalışmaları gizli yürütme kararı aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da transfer için iki karar!
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23 Temmuz 2024 07:53
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 07:56
Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticileri İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş ile teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün katılımıyla yapılan transfer zirvesinde önemli kararlar alındı.

NOKTA ATIŞI KARARI

Buna göre 2 ve 8 numara için yapılacak transferler konusunda kesinlikle nokta atışı yapılacak. Bütçeyle ilgili Başkan Dursun Özbek'in verdiği yetki çerçevesinde hareket edileceği ve bu noktada hareket alanının geniş olduğu ifade edildi. Galatasaray'da yapılan zirve sonrası scout ekibinden de görüş alındığı ve önümüzdeki günlerde yeniden trafiğin hızlanacağı ifade edildi.

HEDEF GİZLİLİK

Diğer taraftan isimlerin sızmasının sürece zarar ve çalışmaların gizli bir şekilde yürütülmesi kararının alındığı belirtildi.

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