Galatasaray'da transfer düşünülen ilk mevki!

Galatasaray'da devre arasında takıma takviye yapılması yönünde karar alınırken, Terim'in öncelik verdiği bölge netlik kazandı. İşte tecrübeli çalıştırıcının raporunda öncelik verdiği o bölge...



Aslan, devre arasında 6 numara transferi yapacak. Sarı-kırmızılılarda ocakta öncelik savunmanın önüne verilecek. Teknik direktör Fatih Terim'in Melo ve Fernando tarzı bir 6 numara için izleme komitesine talimat verdiği öğrenildi.



TAYLAN'DAN İSTENİLEN VERİM ALINAMADI

Taylan'dan bu pozisyonda istediği verimi alamayan tecrübeli hoca sorunu tecrübeli bir oyuncu ile çözmeye çalışacak. Gelecek futbolcunun lider karakterli bir isim olması da planlanıyor.



ASSUNÇAO'NUN ZAMANA İHTİYACI VAR

Yaz döneminde transferin son günü kadrosuna kattığı Assunçao'nun zamana ve gelişime ihtiyacı olduğunu düşünen teknik adam bu nedenle böyle bir takviye kararı aldı.



BABEL VE FEGHOULI BÜTÇE YARATACAK

Babel ve Feghouli ile yolları ayırmanın planlarında sarı-kırmızılılar hem bütçe yaratacak kendine hem de kaynak. Böylece bir 6 numara ile beraber kanat oyuncusunun transferinin gerçekleştirileceği öğrenildi.



