Galatasaray'da transfer: Anthi Vasilantonaki

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Anthi Vasilantonaki'yi renklerine bağladı

Haber; AA
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Galatasaray'da transfer: Anthi Vasilantonaki
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14 Mayıs 2021 15:05
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Anthi Vasilantonaki'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda da Galatasaray forması ile mücadele eden Yunan smaçör ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Vasilantonaki, geride kalan sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.

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