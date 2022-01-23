Galatasaray'da Trabzonspor maçı seferberliği

Süper Lig'de art arda yenilgilerle düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da bugünkü zorlu Trabzonspor maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Bu maça büyük önem veren ve mutlak kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar tam 1 yıl sonra Florya'da maç öncesi kampa girdi.



Karar ise başkan Burak Elmas'ın, cuma günü Florya'da teknik direktör Torrent ile yaptığı zirvede alındı. Tesislerde tam 6 saat mesai yapan Elmas futbolcularla da görüştü ve mücadelenin önemini anlattı.



GALİBİYETE DUBLE PRİM



Kritik maç öncesi Galatasaray yönetimi, takımı Trabzonspor sınavına motive etme adına kesenin ağzını açtı ve üç puana çifte prim koydu. Galatasaray bugün dev maçı kazanırsa, maaşları 2 ay gecikmeli ödenen oyuncuların hesaplarına yarın duble prim yatacak.



ASLANTEPE DEV MAÇA HAZIR



Cuma gününden beri İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına karşı Nef Stadyumu'nda alarm verildi. Zemine branda çekerek önlem alan sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, Aslantepe'yi zorlu Trabzonspor maçına sorunsuz hazırlandı.



GALATASARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM



G.Saray'da Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen kadronun yarısı Trabzonspor maçında olmayacak. Cezaları biten Taylan ve Berkan orta sahaya dönecek. Yedlin ve Ömer'in yerine savunma beklerine Boey ve Van Aanholt geçecek.



Hücum hattında Morutan'ın forması Emre Kılınç'a verilecek. Kalede ise İsmail Çipe'nin yerine Fatih'in olması bekleniyor.





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