Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi milli endişe

Sarı-Kırmızılı ekipte Milli takımlara giden 12 oyuncunun geriye yorgun dönecek olması, Trabzonspor deplasmanı öncesi teknik heyette endişe yaratıyor.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi milli endişe
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07 Eylül 2021 11:48
Milli ara nedeniyle lige verilen arada saha içindeki eksiklerini gidermeye çalışan Sarı-Kırmızılılar'da, Trabzonspor deplasmanı öncesi panik havası var. 12 oyuncusunu birden Milli kamplara gönderen Galatasaray'da, futbolcuların Florya'ya yorgun dönecek olmaları endişe yaratıyor.

Özellikle de formsuz Muslera'nın, Uruguay formasıyla yine hatalı bir gol yemesi ve maç içinde de kritik hatalar yapması, kaleyle ilgili sıkıntıyı yeniden gündeme getirdi. Yedek kaleci Fatih de hazırlık maçında yediği gollerle bu göreve hazır olmadığını gösterdi.

ROTASYON KAÇINILMAZ

Muslera dışında Yedlin, Luyindama, Nelsson, Alpaslan, Taylan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Barış Alper Yılmaz, Muhammed ve Halil de birkaç gün içinde Milli takımlardan dönecek.

Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak lig maçında Fatih hocanın rotasyona gitmeyi planladığı, ancak son kararı tüm takım toplandıktan sonra vereceği öğrenildi.


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