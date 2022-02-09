Galatasaray'da Torrent transferi geri çevirdi!

Galatasaray'da Erick Pulgar'ın ardından orta sahaya bir transfer daha beklenirken, herhangi bir takviye yapılmadı. Bu kararın ayrıntıları ortaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımada Omar Elabdellaoui'ye lig için lisans çıkarıldı. Gedson Fernandes'i kaptıran yönetim, Torrent'e "Orta sahaya takviye yapabiliriz" mesajını iletti.Sağ bekte Sacha Boey'u yeterli bulmayan Torrent, Omar'ı kadroda istediğini söyleyince lisans çıkarıldı. yabancı kontenjanı dolduğu için orta saha transferi gerçekleşmedi.