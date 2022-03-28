Galatasaray'da Torrent'in büyük talihsizliği!

Flamengo'da görev yaptığı dönemde koronavirüs yüzünden başına birçok talihsizlik gelen Domenec Torrent'in, tıpkı Brezilya gibi Türkiye kariyeri de kısa sürecek. Galatasaray'da yeni gelecek başkanın İspanyol hoca ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Torrent'in büyük talihsizliği!
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28 Mart 2022 12:37
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 14 Ocak'ta göreve geldi fakat kariyeri kısa bir süre içerisinde sona erecek gibi duruyor.

Burak Elmas yönetiminin büyük umutlarla getirdiği İspanyol teknik adamın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak gerçekleştirilen kongrede Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi nedeniyle seçim gerçekleştirilecek. Bu anlamda yeni yönetimin de Torrent ile çalışması beklenmiyor.

26 maç dayanabilmişti

Bu arada göreve geldikten sonra kulüpte çıkan kriz nedeniyle takımdan gönderilecek olan Torrent, daha önce Flamengo'da da talihsiz bir olay yaşamıştı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırırken, salgının kurbanı oldu. Söz konusu dönem içerisinde zaman zaman virüs yüzünden maçlara çıkamayan Torrent, 26 maçta görev alabildi. Torrent, Brezilya'dan ayrılırken, taraftarlar ise kutlama yapmıştı.

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