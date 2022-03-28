Galatasaray'da Torrent'in büyük talihsizliği!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 14 Ocak'ta göreve geldi fakat kariyeri kısa bir süre içerisinde sona erecek gibi duruyor.



Burak Elmas yönetiminin büyük umutlarla getirdiği İspanyol teknik adamın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak gerçekleştirilen kongrede Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi nedeniyle seçim gerçekleştirilecek. Bu anlamda yeni yönetimin de Torrent ile çalışması beklenmiyor.



26 maç dayanabilmişti



Bu arada göreve geldikten sonra kulüpte çıkan kriz nedeniyle takımdan gönderilecek olan Torrent, daha önce Flamengo'da da talihsiz bir olay yaşamıştı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırırken, salgının kurbanı oldu. Söz konusu dönem içerisinde zaman zaman virüs yüzünden maçlara çıkamayan Torrent, 26 maçta görev alabildi. Torrent, Brezilya'dan ayrılırken, taraftarlar ise kutlama yapmıştı.





İLGİLİ VİDEO