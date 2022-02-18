Galatasaray'da Torrent'in ayrılmaya niyeti yok

Galatasaray'da koltuğu sallantıda olan ve Göztepe maçında son kredisini kullanacak olan Domenec Torrent'in, Başkan Burak Elmas'la son görüşmesinde gelecek yılın planlamasını yaptığı ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Torrent'in ayrılmaya niyeti yok
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18 Şubat 2022 09:37
Galatasaray'da tartışmaların odağında olan yeni teknik direktör Domenec Torrent'in yönetimle birlikte gelecek planları yaptığı ortaya çıktı.

İspanyol hocanın, "Burada kalmak için maç kazanmam gerektiğini biliyorum. Sistemimiz oturduğunda kazanmaya başlayacağız" dediği öğrenildi.

Torrent ayrıca dünkü idmanda, takımından sürekli önde baskı yapmasını istedi. "Gerekirse dinlenerek yapalım, ama mutlaka baskı yapalım" ifadesini kullandı.

İspanyol hoca, artık uzun toplarla da hücuma çıkma talimatı verdiği öğrencilerinden, bu topların indiği yerde mutlaka baskı kurmasını bekliyor.

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