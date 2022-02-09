Galatasaray'da Torrent için kader maçı!

4 maçta alınan 1 puan ve oynanan kötü futbolun yönetim içinde büyük rahatsızlık yarattığı ortaya çıktı. Galatasaray'da şimdi herkes cumartesi günkü Kayserispor maçına odaklandı...İddialara göre Sarı-Kırmızılı yönetim yaklaşık 1 ay önce gelen Torrent'le olası bir yenilgide yolları ayırma kararı aldı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Torrent için kader maçı!
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09 Şubat 2022 13:03
Tarihinin en kötü ve sıkıntılı günlerini geçiren Galatasaray'da tam bir kaos havası hakim...
Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan ve düşme tehlikesini oldukça yakından yaşayan SarıKırmızılılar, Kayserispor maçına hazırlanırken kulislerde şok iddialar konuşuluyor.

ŞOK KARARLAR KAPIDA SON DAKİKA

Galibiyet hasretine Kayserispor önünde son vermek isteyen Galatasaray'da olası bir yenilgi durumunda yönetimin çok radikal kararlar alacağı belirtiliyor. İddialara göre olaylı bir şekilde görevine son verilen Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent için de tehlike çanları çalıyor. Sarı- Kırmızılı takımın başında çıktığı ilk 3 maçtan yenilgiyle ayrılan, ilk puanını ise 20 dakika 10 kişi oynayan Alanyaspor deplasmanında alan İspanyol hocanın kredisini büyük oranda tükettiği belirtiliyor. Başkan Burak Elmas'ın alınan skorlardan daha çok takımın Torrent yönetiminde sergilediği futboldan rahatsız olduğu ifade ediliyor. Kayserispor maçının kaybedilmesi durumunda tecrübeli hocanın görevine son verileceği şu anda kulislerde çok yüksek sesle konuşuluyor.

ÇANLAR ONUN İÇİN ÇALIYOR!

14 Ocak'ta Fatih Terim'in yerine göreve gelen Torrent 1 ay geçmeden tüm kredisini tüketti. İspanyol hoca olası bir yenilgide görevden alınma tehlikesi ile karşı karşıya.

CUMARTESİ TAM KADRO SAHADA

Cimbom, Kayseri maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor... Kritik 90 dakikada Gomis, Pulgar ve Boey 11'de olacak. Düşme tehlikesini çok yakından hisseden Galatasaray 5 haftalık galibiyet hasretine Kayserispor önünde son vermek istiyor.

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