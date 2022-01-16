Galatasaray'da Torrent için görülmemiş sözleşme!

Fatih Terim'in yerine gelen ve yarım sezon için 1 milyon Euro'ya imza atan Domenec Torrent'in sözleşmesine lig ikinciliği, üçüncülüğü hatta dördüncülüğü için geçerli primler koyuldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Torrent için görülmemiş sözleşme!
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16 Ocak 2022 10:27
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in maliyeti netleşmeye başladı. Fatih Terim'in halefinin sözleşmesinin sarı-kırmızılıların tarihinde görülmemiş bonuslara sahip olduğu ortaya çıktı.

SEZON SONUNA KADAR 1 MİLYON EURO

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; şampiyonluk iddiası kalmayan yönetim, yeni hocasını Avrupa hedefine motive etmeye çalıştı. İspanyol çalıştırıcı için sözleşmeye lig ikinciliği, üçüncülüğü hatta dördüncülüğü için geçerli başarı primleri koyuldu.

Torrent ve ekibinin sezon sonuna kadar 1 milyon Euro alacağı öğrenildi. Bu arada Fatih Terim'e sadece lig şampiyonluğu için 3 milyon TL prim ödenecekti.



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