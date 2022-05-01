Galatasaray'da Torrent Gomis için kararını verdi!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, Sivasspor maçında görev bekleyen isim olacak.
Geri döndükten sonraki 10 lig maçında 5 gol atan ve 3 haftadır fileleri havalandıramayan Gomis, Sivasspor karşısında yedek bekleyecek.
Torrent'in son taktik provada, Mustafa Muhammed ve Halil yerine yine tercihini Gomis'ten yana kullansa da Sivasspor karşısında Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'e görev vereceği belirtildi.
Geri döndükten sonraki 10 lig maçında 5 gol atan ve 3 haftadır fileleri havalandıramayan Gomis, Sivasspor karşısında yedek bekleyecek.
Torrent'in son taktik provada, Mustafa Muhammed ve Halil yerine yine tercihini Gomis'ten yana kullansa da Sivasspor karşısında Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'e görev vereceği belirtildi.
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