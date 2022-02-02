Galatasaray'da Torrent'e Gedson tepkisi!

Galatasaray'da bir türlü sonuca varamayan Gedson transferinde, teknik çalıştırıcı Torrent'in engel olduğu iddiaları ortaya atıldı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Torrent'e Gedson tepkisi!
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02 Şubat 2022 11:51
Galatasaray'da bir türlü gerçekleşmeyen Gedson Fernandes transferine takımın yeni teknik direktörü Domenec Torrent engel olduğu yönünde iddialar ortaya atılırken, Portekizli oyuncunun kuzeni olduğu belirtilen Adriano isimli kişiden İspanyol teknik adama flaş bir tepki geldi.

Adriano, Galatasaray'ın transferde geri adım atması üzerine sosyal medyadan Torrent'in fotoğrafını, "İmparatora kıyasla bir minyatürsün" notu ile paylaştı. Gedson'u ısrarla isteyen Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim üzerinden Torrent'e yüklendi.

Bu paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, bazı Galatasaray taraftarları Domenec Torrent'e Gedson'la ilgili tutumu sebebiyle tepki gösterdi.

İşte o paylaşım;



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