Galatasaray'da Torreira'ya yeni sözleşme

Galatasaray, İtalya'dan talipleri olan ve teknik direktör Okan Buruk'un kalmasını istediği Lucas Torreira'ya iyileşmiş şartlarda yeni sözleşme önerecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Torreira'ya yeni sözleşme
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24 Mayıs 2023 08:25
Galatasaray, İtalya'dan talipleri olan Lucas Torreira için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk'un ayrılmasını istemediği Uruguaylı yıldıza iyileşmiş şartlarda yeni bir sözleşme önerecek.

Galatasaray forması altında bu sezon 32 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, özellikle ligin son döneminde artan form grafiğiyle dikkat çekti.

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