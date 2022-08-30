Galatasaray'da Torreira'nın son durumu

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira'nın son durumu belli oldu.
Uruguaylı oyuncu önceki gün oynanan Trabzonspor maçının 73. dakikasında saha kenarına gelmişti.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle çıkarılan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarları korkutmuştu.
Ancak Torreira'da bir sıkıntı olmadığı, ayağına kramp girdiği için değiştirildiği öğrenildi.
Görev verilmesi halinde yıldız futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyecek.
Uruguaylı oyuncu önceki gün oynanan Trabzonspor maçının 73. dakikasında saha kenarına gelmişti.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle çıkarılan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarları korkutmuştu.
Ancak Torreira'da bir sıkıntı olmadığı, ayağına kramp girdiği için değiştirildiği öğrenildi.
Görev verilmesi halinde yıldız futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyecek.