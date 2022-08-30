Galatasaray'da Torreira'nın son durumu

Galatasaray'da Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Lucas Torreira'nın durumu belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Torreira'nın son durumu
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30 Ağustos 2022 11:19
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira'nın son durumu belli oldu.

Uruguaylı oyuncu önceki gün oynanan Trabzonspor maçının 73. dakikasında saha kenarına gelmişti.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle çıkarılan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarları korkutmuştu.

Ancak Torreira'da bir sıkıntı olmadığı, ayağına kramp girdiği için değiştirildiği öğrenildi.

Görev verilmesi halinde yıldız futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyecek. 

 
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