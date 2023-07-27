Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris ile oynanan ilk maçta sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı. İç bağlarındaki gerilme nedeniyle formasından uzak kalan Uruguaylı futbolcunun tedavisine hız verildi.
ŞARTLAR ZORLANIYOR
Özellikle orta alanda Galatasaray'ın büyük problemler yaşaması yüzünden 27 yaşındaki oyuncunun, yetiştirilmesi için şartlar zorlanıyor. Torreira'nın durumuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.
31 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta görev alan Lucas Torreira bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.
ŞARTLAR ZORLANIYOR
Özellikle orta alanda Galatasaray'ın büyük problemler yaşaması yüzünden 27 yaşındaki oyuncunun, yetiştirilmesi için şartlar zorlanıyor. Torreira'nın durumuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.
31 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta görev alan Lucas Torreira bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.