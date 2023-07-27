Galatasaray'da Torreira için şartlar zorlanıyor

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da eksikliği hissedilen isimlerden Lucas Torreira'nın rövanş maçına yetiştirilmesi için şartlar zorlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Torreira için şartlar zorlanıyor
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27 Temmuz 2023 13:32
Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris ile oynanan ilk maçta sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bıraktı. İç bağlarındaki gerilme nedeniyle formasından uzak kalan Uruguaylı futbolcunun tedavisine hız verildi.

ŞARTLAR ZORLANIYOR

Özellikle orta alanda Galatasaray'ın büyük problemler yaşaması yüzünden 27 yaşındaki oyuncunun, yetiştirilmesi için şartlar zorlanıyor. Torreira'nın durumuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta görev alan Lucas Torreira bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.  

 

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