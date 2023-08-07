Galatasaray'da Torreira gelişmesi!

Galatasaray'da Lucas Torreira Olimpija Ljubljana maçı öncesi son yapılan antrenmana katıldı. Ancak Uruguaylı futbolcu daha sonra soyunma odasına gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Torreira gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2023 21:25
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Olimpija Ljubljana maçına hazırlanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Lucas Torreira, maç öncesi yapılan son antrenmana takımla birlikte çıktı.

Uruguaylı futbolcu, antrenmanın ilk 15 dakikasında çalıştıktan sonra kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi. Torreira, daha sonra İnce ile birlikte soyunma odasına gitti.

27 yaşındaki futbolcunun Olimpija Ljubljana maçında oynayıp oynamayacağı son kontrollerin ardından belli olacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery