Galatasaray'da toplam oy: 4731

Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi bitti

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da toplam oy: 4731
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19 Haziran 2021 15:42
Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Sarı-kırmızılı kulübün 102. dönem yönetiminin belirleneceği ve Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrenin saat 11.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi.

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Burada 30 sandığa atılan oylar, tek tek sayılarak tasnif edilecek.

- Katılım yüksek oldu

Galatasaray'da genel kurul üyeleri seçime yoğun ilgi gösterdi.

Seçim için 4 bin 731 üyenin liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs önlemlerinin alındığı genel kurulda, üyelerin Galatasaray Lisesi ile oy kullanılan sınıfların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.


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