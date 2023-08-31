Galatasaray'da Tete yavaş yavaş takıma ısınıyor!

Galatasaray'ın yeni transferi Tete, süre aldıkça takıma yavaş yavaş ısınmaya başladı. Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi Play-Off'undaki ikinci Molde maçında kalitesini göstermeyi başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Tete yavaş yavaş takıma ısınıyor!
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31 Ağustos 2023 14:26
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tete, Molde ile oynanan ilk maçta Sarı-Kırmızılı formayı giymişti.

Söz konusu mücadelede 8 dakikada civarında forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu, rövanşta ise ilk 11'de başladı.

23 yaşındaki oyuncunun, takımla birlikte yaşadığı adaptasyon problemini yavaş yavaş giderdiği gözlemlendi.

Saha içerisinde de zaman zaman şık hareketlere imza atan Tete, gelecek adına iyi sinyaller verdi.

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