Galatasaray'da tersten rekor!

Sivasspor yenilgisiyle 13. sıraya gerileyen Galatasaray, Süper Lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.



Sarı-kırmızılı takım ilk kez 50 golü kalesinde gördü. 34 haftalık maratona sahne olan 2003-04 sezonunda 47, 2010-11'de 46, 2015-16 sezonunda 49 gol yiyen Galatasaray bir anlamda Burak Elmas başkanlığında ve Torrent'in kenar yönetiminde kendi rekorunu kırdı! 35 maçta 50 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımın averajı eksi üç oldu.



SEÇİME DOĞRU



30 Nisan'daki seçimin iptal edilmesiyle Burak Elmas'ın adaylık yolu açıldı. Ancak Elmas'ın adaylığı düşünmediği öğrenildi. Başkan adayı Metin Öztürk, daha önce futbol şube sorumlusu olarak düşündüğü Levent Nazifoğlu ile yeni seçime hazırlanmayacak. İkili arasında yaşanan fikir ayrılığı sebebiyle bu karar alındı. Galatasaray'ın eski yöneticisi Adnan Öztürk, 30 Nisan'daki seçimi iptal ettiren ve 11 Haziran'da aday olacağını açıklayan Fırat Develioğlu için Disiplin'e gidecek.





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