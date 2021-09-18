Galatasaray'da Terim'in yeni jokeri: Morutan!

Galatasaray'ın Rumen hücum oyuncusu Morutan, Lazio maçında da dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Terim'in yeni jokeri: Morutan!
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18 Eylül 2021 12:35
Galatasaray'da Kasımpaşa ve Trabzonspor deplasmanlarında ofansif 8 numara olarak merkezde oynayan Morutan'ın Lazio maçında görev yeri değişti.

Sağ açığa geçen Rumen yıldız galibiyet golünün ortasını yapan isimdi ve bir şutu direkte patladı.

Çok yönlü hücum oyuncusu olan Morutan'ı, Fatih Terim dönüşümlü olarak merkez ve kanatta kullanmayı sürdürecek.

Süper Lig'de 2 maçta forma giyen oyuncu 1 asist ile yola devam ederken, maç başına 2 şut attı.

%79'luk pas isabetinin yanı sıra maç başına 3.5 dripling yapan genç oyuncu 16 başarılı pas ortalaması tutturdu.

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