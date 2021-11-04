Galatasaray'da Terim'in aşısı tuttu!

Galatasaray'da Fatih Terim'in gençlik aşısı şimdilik olumlu sonuç verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Terim'in aşısı tuttu!
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04 Kasım 2021 12:54
Sezon başında 11 oyuncu alan G.Saray, hem maaş bütçesini hem de yaş ortalamasını düşürdü. Patrick van Aanholt dışındaki transferlerin ortak özelliği 22-23 yaşında, 1 milyon Euro'nun altında ücrete sahip olmaları. Bu isimlerin takıma uyum sağlaması zor olmadı.

Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Victor Nelsson ve Olimpiu Morutan sürekli 11'de oynarken, Halil Dervişoğlu düzenli şans buluyor. Sacha Boey de sakatlanana kadar bankoydu. Geçen sezon kulübeden katkı veren Kerem Aktürkoğlu ise as oyuncu konumunda. Son 7 resmi maçında 5 galibiyet-1 beraberlik- 1 yenilgi alan G.Saray'ın bu periyotta bulduğu 10 golün tamamında 25 yaş altı oyuncuların imzası bulunuyor.

1997 doğumlu Mustafa Muhammed ve 22 yaşındaki Morutan 3'er gol, 1998'li Kerem 2 gol, 24 yaşındaki Cicaldau ve 1999 doğumlu Halil 1 gol attı.


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