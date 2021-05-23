Galatasaray'da Terim dışında yerli hoca zor

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra gözler 1 Haziran'a çevrildi. Haftasonu sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstüne kısıtlamalar gibi konular, seçim tarihini 19 Haziran Cumartesi günü olarak açıklayan sarı-kırmızılı kulübü yakından ilgilendiriyor. Yasaklar tamamen kalkarsa ve kongreler ile ilgili kısıtlama olmazsa, G.Saray, 19 Haziran'da seçimini gerçekleştirecek ve 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek Fatih Terim de yeni başkan ve yeni yönetimle görevine devam edecek. Mevcut başkan adaylarının Terim dışında bir teknik direktörle çalışma niyeti yok.





Sabah Gazetesi'nde Mehmet Özcan imzasıyla yer alan, "Terim dışında yerli hoca zor" başlıklı habere göre; Ancak

seçimin ucu açık ileri tarihlere

ertelenme olasılığında

Galatasaray'ı soru işaretleriyle

dolu günler bekliyor.

Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz'in B planı henüz netlik kazanmadı. Başta kulislerde ismi geçen

Okan Buruk

olmak üzere yerli teknik adamların

Terim gerçeğini düşünerek

olası teklifi kabul etmeyecekleri

öğrenildi.

Mevcut yönetim kurulunun imza sirkülerindeki görev süresi ve yetki belgesinin de 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ereceği ortaya çıktı.

1 Haziran ve sonrasında

atılacak her imzanın

vekaletsiz iş görme hükümlerine

tabi olacağı ve imzayı

atan başkan ya da yöneticiye

sorumluluk doğuracağı

öğrenildi.

Seçim öncesinde Florya'da gri gömleğiyle fotoğraf veren Terim, seçime gri oy pusulasıyla giren Cengiz'e destek verdi.lk kriz Ozan Kabak'ta yaşandı. Terim, "Gitmesini istemedim. Sayın başkan ve yöneticiler idari karar verdi. Yapılacak iki şey vardı: ya izin vermek ya da başka bir şey. O başka bir şeyi taraftara söz verdiğim için yapmadım" dedi.İdari açıdan ibra edilmeyen Cengiz'e, Terim destek verdi ve hemen başkana telefon açıp yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.Kupa töreninde Cengiz'den Terim'e sözleşme sürprizi geldi. 5 yıl olarak açıklanan sözleşmenin daha sonra opsiyonlu 2+3 şeklinde olduğu ortaya çıktı.Sezona cezalarla başlayan Terim, döndüğü G.Birliği maçında verilmeyen penaltıyla ilgili "Konuştuğumda ceza alıyorum, biraz da konuşmayanlar alsın" diyerek topu yönetime attı. Sergilenen futbola sinirlenen ve takımdan ayrı Ankara'dan İstanbul'a dönen Cengiz ise basın yoluyla "Herkes işini yapsın" mesajını gönderdi.Arda Turan'ın dönmesini isteyen Terim, "Kararımı söyledim. Sadece teknik karar değil" dedi. Cengiz "Konunun kapanmasını istiyoruz. Arda gündemimizde yok, söylemekten bıktım" dedi.Terim'in "Arda konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz" açıklaması hatırlatılan Cengiz, "Sayın teknik direktörün sözü bizi yaraladı. Fikir ayrılığındaysak ayrı yollara gitmemiz gerekir'' yorumunu yaptı.2-1 kaybedilen Alanya maçından sonra Cengiz "Keşke Kerem, Oğulcan gibi gençlerle mücadele edip de yenilseydik" dedi.Başkanın eleştirilerinden rahatsız olan Terim, Erzurum maçından sonra "Her şeyin farkındayım. Yönetimden kimsenin arkasında değilim'' diyerek ipleri kopma noktasına getirdi ancak araya Abdurrahim Albayrak girdi.Kupadaki Yeni Malatya maçından sonra "Derin bir yalnızlık hissediyorum. Kontratım Mayıs'ta bitiyor" itirafında bulundu.Karagümrük maçında kaybedilen 2 puana çok sinirlenen Cengiz'in "Futbolcular şereflerini ve haysiyetlerini hatırlamalı" sözü bardağı taşırdı. Terim, Göztepe maçından sonra "7446 benim sicil numaram. Yani ben hareket halindeki trene yoldan binmedim. Galatasaray'ın değerlerine sahada emeğini veren, formasını ıslatan, Galatasaray'ı temsil eden herkese de kimse kolay kolay dokunamaz" dedi.