Galatasaray'da tepki: 'Bu nasıl iş!'

Fatih Terim'in gidişiyle başlayan yaprak dökümü devam ediyor. Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden binbir türlü problemle uğraşan Galatasaray, futbolcusunu Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a gönderdi.



Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.



Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden TFF ve kurulları, Rizespor'la büyük çatışma yaşandı. Hatta bu transfer, Burak Elmas ve yönetiminde çatırdamaya neden olmuştu.



Yaşananların ardından Galatasaraylı taraftarlar yönetime 'Bu nasıl iş' diyerek tepki gösterdi.









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