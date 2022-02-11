Galatasaray'da tepki: "Bu nasıl iş!"

Galatasaray'ın uğruna davalık olduğu Oğulcan'ı Eyüpspor'a kiralaması taraftarların tepkisini çekti.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da tepki: 'Bu nasıl iş!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2022 14:38
Fatih Terim'in gidişiyle başlayan yaprak dökümü devam ediyor. Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden binbir türlü problemle uğraşan Galatasaray, futbolcusunu Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a gönderdi.

Eyüpspor, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden TFF ve kurulları, Rizespor'la büyük çatışma yaşandı. Hatta bu transfer, Burak Elmas ve yönetiminde çatırdamaya neden olmuştu.

Yaşananların ardından Galatasaraylı taraftarlar yönetime 'Bu nasıl iş' diyerek tepki gösterdi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.