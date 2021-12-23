Galatasaray'da tek plan Fatih Terim

Galatasaray'da son haftalarda alınan sonuçlarla birlikte teknik direktör Fatih Terim'e eleştiriler artsa da, yönetimin hoca konusunda deneyimli teknik adam dışında bir planı bulunmuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tek plan Fatih Terim
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23 Aralık 2021 10:20
Spor Toto Süper Lig 'de 7 haftadır kazanamayan Galatasaray , devrenin kapanış maçını Antalyaspor ile oynayacak. Fatih Terim cezası nedeniyle son kez tribünde oturacak.

B PLANI YOK

Terim'e yönelik eleştiriler sosyal medyada artmaya başlasa da sarı-kırmızılı yönetimin tecrübeli teknik adam dışında B planı bulunmuyor.

Başkan Burak Elmas, Antalyaspor maçının sonucu ne olursa olsun devre arası planlamasını Fatih Terim'le birlikte yapacak. Tecrübeli hoca, kötü gidişata ocak ayında çözüm bulmaya çalışacak.


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