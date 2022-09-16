Sezonun transfer şampiyonu Galatasaray, liderlik koltuğuna oturmak için bugün Konyaspor'u sahasında ağırlıyor.



Geride kalan 6 haftada 13 puana ulaşan Aslan, Avrupa'dan elenmesinin hırsını ligde çıkaran 14 puanlı lider Konyaspor'la mücadele edecek. Yeşil-beyazlılar, ligde henüz gol yemezken mağlubiyet yüzü de görmedi.



71 HAFTADIR LİDERLİĞE HASRET



Galatasaray ise maç fazlasıyla da olsa yeniden liderlik keyfi yaşamak istiyor. Süper Lig'de en son 26 Aralık 2020'de zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, 71 haftadır liderliğe hasret kaldı.



50 BİN KİŞİNİN İZLEMESİ BEKLENİYOR



Sezon başında 40 bin kombine bilet satarak büyük bir başarıya imza atan G.Saray'da bu maç için satışa çıkan 10 bin bilet de kısa süre içinde tükendi. Nef Stadı'nda toplam 50 bin taraftarın karşılaşmayı izlemesi bekleniyor.



