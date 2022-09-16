Galatasaray'da tek hedef zirve!

6 maçta topladığı 13 puanla göz dolduran Galatasaray, 14 puanla lider konumdaki Konya'yı ağırlıyor. 50 bin kişinin izleyeceği karşılaşmada Aslan gülerse, koltuğun yeni sahibi olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tek hedef zirve!
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16 Eylül 2022 09:37
Sezonun transfer şampiyonu Galatasaray, liderlik koltuğuna oturmak için bugün Konyaspor'u sahasında ağırlıyor.

Geride kalan 6 haftada 13 puana ulaşan Aslan, Avrupa'dan elenmesinin hırsını ligde çıkaran 14 puanlı lider Konyaspor'la mücadele edecek. Yeşil-beyazlılar, ligde henüz gol yemezken mağlubiyet yüzü de görmedi.

71 HAFTADIR LİDERLİĞE HASRET

Galatasaray ise maç fazlasıyla da olsa yeniden liderlik keyfi yaşamak istiyor. Süper Lig'de en son 26 Aralık 2020'de zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, 71 haftadır liderliğe hasret kaldı.

50 BİN KİŞİNİN İZLEMESİ BEKLENİYOR

Sezon başında 40 bin kombine bilet satarak büyük bir başarıya imza atan G.Saray'da bu maç için satışa çıkan 10 bin bilet de kısa süre içinde tükendi. Nef Stadı'nda toplam 50 bin taraftarın karşılaşmayı izlemesi bekleniyor. 

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