Galatasaray'da tek hedef zirve!

İlk 6 haftada 4 deplasmana çıkan Galatasaray, topladığı 13 puanla 5. sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar cuma günü Süper Lig'de 14 puanla tek başına zirvede oturan Konyaspor'u ağırlayacak.



Beşiktaş'ın Başakşehir'e kaybetmesiyle liderlik şansı doğan Galatasaray, bu fırsatı değerlendirmek için kenetlendi. 13 oyuncuyu kadrosuna katan yönetim, yeni transferleri için 50 bin taraftarı önünde düşündüğü görkemli imza törenini erteleyip Konyaspor maçı konsantrasyonunu bozmak istemedi. Teknik direktör Okan Buruk, ligde henüz gol yemeyen Yeşil-Beyazlı rakiplerini detaylıca analiz etti.



ÇİLEKLER YEDEK, GOMIS 11'DE



Galatasaray'ın ligde attığı 6 golün 4'ünde imzası bulunan Bafetimbi Gomis, bu formunu iyi bir yaz kampı geçirmesine borçlu. Suudi Arabistan'dan hazır gelmeyen Gomis, sezon hazırlıklarında ekstra çalışarak performansını artırdı.



Icardi'yi Konya maçı kadrosuna almaya karar veren Okan Buruk, formda golcüsü Gomis'i ilk 11'den kesmeyecek. İcardi'nin Seferovic ile birlikte yedek kulübesinde oturması kesinleşti.









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