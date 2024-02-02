Galatasaray'da tek hedef zirve

Galatasaray, Samsunspor'u devirip maç fazlası ile zirveye çıkmanın peşinde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tek hedef zirve
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02 Şubat 2024 09:58
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'a konuk oluyor.

Sağ bek ve sol bek transferlerini bu maça yetiştiremeyen sarı-kırmızılı takımda Kaan Ayhan savunmanın sağında görev yapacak. Sol bekte Barış Alper ya da Berkan Kutlu forma giyecek. Süper Lig'de son 4 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Samsun'u yenip maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda olan Ziyech forma giyemeyecek.

SAMSUN KAPALI GİŞE

Samsunspor'un sahasında 12 yıl sonra Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri kısa sürede tükendi. 33 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadyumu kapalı gişe olacak

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