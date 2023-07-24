Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılılar, rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde edip, 3. turun kapılarını aralamak istiyor. Kadro konusunda da teknik direktör Okan Buruk son kararlarını vermeye başladı.
BÜYÜK BİR AKSİLİK OLMAZSA MERKEZDE OLIVEIRA
Galatasaray'da, Zalgiris karşısında büyük bir aksilik olmaz ise orta sahanın merkezinde Sergio Oliviera forma giyecek.
YANINA İKİ ADAY VAR
Portekizli futbolcunun partneri ise sakatlığı sebebiyle Lucas Torreira olamayacak. Bu yüzden o bölgede şu anda iki aday var.
OKAN BURUK KARARINI MAÇ SAATİNDE VERECEK
Oliviera'nın yanında Berkan Kutlu ya da Fredrik Midstjö'nün şans bulması bekleniyor. Okan Buruk'un, bu konudaki kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.
BÜYÜK BİR AKSİLİK OLMAZSA MERKEZDE OLIVEIRA
Galatasaray'da, Zalgiris karşısında büyük bir aksilik olmaz ise orta sahanın merkezinde Sergio Oliviera forma giyecek.
YANINA İKİ ADAY VAR
Portekizli futbolcunun partneri ise sakatlığı sebebiyle Lucas Torreira olamayacak. Bu yüzden o bölgede şu anda iki aday var.
OKAN BURUK KARARINI MAÇ SAATİNDE VERECEK
Oliviera'nın yanında Berkan Kutlu ya da Fredrik Midstjö'nün şans bulması bekleniyor. Okan Buruk'un, bu konudaki kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.