Galatasaray'da tek eksik Oliveira

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde takımda eksik oyuncu olmayışı yüzleri güldürüyor.
Sarı-kırmızılı takımda sadece göğüs kasında kopuk tespit edilen Sergio Oliviera, çalışmalarda yer almadı.
Portekizli futbolcu dışında Aslan, Fatih Karagümrük maçı için tam kadro. Bu durum teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.
Sarı-kırmızılı takımda sadece göğüs kasında kopuk tespit edilen Sergio Oliviera, çalışmalarda yer almadı.
Portekizli futbolcu dışında Aslan, Fatih Karagümrük maçı için tam kadro. Bu durum teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.