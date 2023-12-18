Galatasaray'da tek eksik Oliveira

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray'da Sergio Oliveira dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tek eksik Oliveira
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18 Aralık 2023 09:56
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde takımda eksik oyuncu olmayışı yüzleri güldürüyor.

Sarı-kırmızılı takımda sadece göğüs kasında kopuk tespit edilen Sergio Oliviera, çalışmalarda yer almadı.

Portekizli futbolcu dışında Aslan, Fatih Karagümrük maçı için tam kadro. Bu durum teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.

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