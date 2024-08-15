Galatasaray'da tek eksik

Galatasaray'da Konyaspor karşılaşması öncesi Davinson Sanchez'in sakatlığı sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da tek eksik
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15 Ağustos 2024 11:07
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında cuma günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in tedavisi sürerken, yeni transferlerden Elias Jelert'in ise bu maçın kadrosuna alınması bekleniyor.

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