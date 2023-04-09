Galatasaray'da tecrübeli isimlerinden takıma motivasyon konuşması

Ziraat Türkiye Kupası'nda kaybedilen Başakşehir maçında yaşanan hakem hatalarından şikayetçi olan Galatasaray'da, özellikle yabancı futbolcuların isyanının devam ettiği öğrenildi.



Başta Muslera ve Mertens gibi tecrübeli futbolcular takım toplantılarında, hakem hatalarından dert yanarken, "Sezon başından bu yana hep aynı haksızlıkları yaşadık. Bundan sonra da bizimle uğraşmaktan vazgeçmeyecekler. Ancak biz en zor dönemde her şeye rağmen nasıl rekor seriyi yaptıysak, kalan maçlarda da aynısını yaparız" dedikleri öğrenildi.



Yönetimden Riva çıkarması



Bu arada Galatasaray Yönetimi'nin, kulübün haklarını savunmak üzere Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu binasına çıkarma yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un TFF ile yapılacak görüşmede hazır bulunacağı ifade ediliyor.





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