Galatasaray'da Taylan ve Kerem kıymete bindi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galatasaray'ı temsil edecek olan Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu için kongre sonrası önemli gelişmeler olacak.Taylan'a İtalya'dan, Kerem'e de Fransa'dan talipler olduğunu belirtilirken, 19 Haziran'daki seçimin ardından göreve kim gelirse gelsin, iki futbolcunun sözleşmelerine zam yapılacağı belirtildi.Yıllık 900 bin TL alan Kerem'in 2024'e kadar sözleşmesi bulunurken, 2.5 milyon TL kasasına koyan Taylan'ın da 2 yıl daha kontratı var.