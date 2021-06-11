Galatasaray'da Taylan ve Kerem kıymete bindi

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu için EURO 2020 sonrası hareketli günler yaşanacak

Haber; Sabah
Abone Ol
Galatasaray'da Taylan ve Kerem kıymete bindi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2021 09:31
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galatasaray'ı temsil edecek olan Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu için kongre sonrası önemli gelişmeler olacak.

Taylan'a İtalya'dan, Kerem'e de Fransa'dan talipler olduğunu belirtilirken, 19 Haziran'daki seçimin ardından göreve kim gelirse gelsin, iki futbolcunun sözleşmelerine zam yapılacağı belirtildi.

Yıllık 900 bin TL alan Kerem'in 2024'e kadar sözleşmesi bulunurken, 2.5 milyon TL kasasına koyan Taylan'ın da 2 yıl daha kontratı var. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.