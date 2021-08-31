Galatasaray'da Taylan, bekleneni veremedi

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Kasımpaşa maçında oyuna ikinci yarıda dahil oldu ancak performansıyla bekleneni veremedi.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Taylan, bekleneni veremedi
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31 Ağustos 2021 12:51
Galatasaray'da Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Taylan Antalyalı, Cicaldau'nun devre arasında mide rahatsızlığı yaşaması nedeniyle ikinci yarıda forma şansı buldu.

Ancak bir türlü maça konsantre olamayan ve Kasımpaşa'nın 2-2'yi getiren golünde büyük hata yapan Taylan, oyunda kaldığı süre içinde Galatasaray'da 7 top kaybı ile en çok top kaybeden ve en çok ikili mücadele kaybeden oyuncu Taylan Antalyalı oldu.


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