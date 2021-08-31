Galatasaray'da Taylan, bekleneni veremedi

Galatasaray'da Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Taylan Antalyalı, Cicaldau'nun devre arasında mide rahatsızlığı yaşaması nedeniyle ikinci yarıda forma şansı buldu.



Ancak bir türlü maça konsantre olamayan ve Kasımpaşa'nın 2-2'yi getiren golünde büyük hata yapan Taylan, oyunda kaldığı süre içinde Galatasaray'da 7 top kaybı ile en çok top kaybeden ve en çok ikili mücadele kaybeden oyuncu Taylan Antalyalı oldu.



