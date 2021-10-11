Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya zam geliyor!

Galatasaray Yönetimi, performansını yükselten Taylan Antalyalı'nın maaşında düzeltme yapmaya hazırlanıyor.



Başarılı futbolcuya, Mustafa Cengiz döneminde maaşına düzeltme sözü verilmiş ancak işleme konulmamıştı.



Bu yıl 2 milyon 500 bin TL kazanan Taylan'ın maaşı yükseltilecek, 2023'e kadar olan sözleşmesinin de uzatılma ihtimali bulunuyor.



Milli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıktı.



