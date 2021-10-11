Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya zam geliyor!

Galatasaray Yönetimi, performansını yükselten Taylan Antalyalı'nın maaşında düzeltme yapmaya hazırlanıyor.
Başarılı futbolcuya, Mustafa Cengiz döneminde maaşına düzeltme sözü verilmiş ancak işleme konulmamıştı.
Bu yıl 2 milyon 500 bin TL kazanan Taylan'ın maaşı yükseltilecek, 2023'e kadar olan sözleşmesinin de uzatılma ihtimali bulunuyor.
Milli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıktı.
Başarılı futbolcuya, Mustafa Cengiz döneminde maaşına düzeltme sözü verilmiş ancak işleme konulmamıştı.
Bu yıl 2 milyon 500 bin TL kazanan Taylan'ın maaşı yükseltilecek, 2023'e kadar olan sözleşmesinin de uzatılma ihtimali bulunuyor.
Milli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıktı.