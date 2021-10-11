Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya zam geliyor!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinde iyileştirmeye gidiliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya zam geliyor!
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11 Ekim 2021 09:41
Galatasaray Yönetimi, performansını yükselten Taylan Antalyalı'nın maaşında düzeltme yapmaya hazırlanıyor.

Başarılı futbolcuya, Mustafa Cengiz döneminde maaşına düzeltme sözü verilmiş ancak işleme konulmamıştı.

Bu yıl 2 milyon 500 bin TL kazanan Taylan'ın maaşı yükseltilecek, 2023'e kadar olan sözleşmesinin de uzatılma ihtimali bulunuyor.

Milli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıktı.


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