Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya izin çıktı

2021-22'de Süper Lig'i 13. bitiren Galatasaray'da birçok oyuncu kiralık olarak gönderilirken Taylan Antalyalı'ya dönüş izni çıktı.
Ankaragücü'nde 32 maçta 3 gol atıp 5 kez de asist yapan 28 yaşındaki orta saha, G.Saray ile birlikte kampa katılacak ve Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında denenecek.
Kiralıktan dönen diğer isimlerden Cicaldau, Luyindama ve Oğulcan ise kadroda düşünülmüyor. Mohamed, Morutan ve Emre Kılınç için ise Okan Buruk henüz bir değerlendirme yapmadı.
Ankaragücü'nde 32 maçta 3 gol atıp 5 kez de asist yapan 28 yaşındaki orta saha, G.Saray ile birlikte kampa katılacak ve Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında denenecek.
Kiralıktan dönen diğer isimlerden Cicaldau, Luyindama ve Oğulcan ise kadroda düşünülmüyor. Mohamed, Morutan ve Emre Kılınç için ise Okan Buruk henüz bir değerlendirme yapmadı.
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