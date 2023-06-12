Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya izin çıktı

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne kiraladığı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için karar verildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya izin çıktı
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12 Haziran 2023 11:19
2021-22'de Süper Lig'i 13. bitiren Galatasaray'da birçok oyuncu kiralık olarak gönderilirken Taylan Antalyalı'ya dönüş izni çıktı.

Ankaragücü'nde 32 maçta 3 gol atıp 5 kez de asist yapan 28 yaşındaki orta saha, G.Saray ile birlikte kampa katılacak ve Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında denenecek.

Kiralıktan dönen diğer isimlerden Cicaldau, Luyindama ve Oğulcan ise kadroda düşünülmüyor. Mohamed, Morutan ve Emre Kılınç için ise Okan Buruk henüz bir değerlendirme yapmadı.

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