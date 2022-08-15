Galatasaray'da taşlar yerine oturmadı

Sezona deplasmandaki Antalya galibiyeti ile başladıktan sonra evinde Giresun'a boyun eğen Galatasaray'da kadro yapılanmasının henüz oturmadığı gözlemlendi.Sistemsel sıkıntılara bireysel hatalar da eklenince Aslan, 50 bin taraftarının desteğine rağmen kaybetti. İşte öne çıkan unsurlar:Geçen sezonun yıldızı Kerem Aktürkoğlu, ligde oynanan ilk 2 haftada deyim yerindeyse sınıfta kaldı; gol-asist katkısı yapamadı, top kayıplarıyla dikkat çekti.Seferovic-Kerem-Yunus'tan oluşan forvet hattı uyumsuz. Emre Akbaba da 10 numarada hayli verimsiz. Hücum üretkenliği sağlanamıyor.Giresun maçındaki 150 top kaybı rekor olarak kayıtlara geçti. Kerem 17 top kaybıyla ilk sırada. Bu rakam Oliviera'da 15, Boey'de 11.8+3 kuralı, Buruk'u zorluyor. Yerli-yabancı sayısı nedeniyle Aslan'ın hocasının müdahale alanı kısıtlı.Hücum kanatları gibi bekler de henüz oturmadı. Van Aanholt ve Boey katkı yapamadı. Giresun maçında çoğu beklerden 36 ortanın sadece 8'i isabetli oldu.Savunmada yaşanan sıkıntı büyük. Bekler gibi stoperler de alarm veriyor.Nelsson'un aklı Sevilla'da, konsantre olamıyor. Danimarkalı partneri ile uyum sağlayamayan Abdülkerim'in bireysel hatası yenilgiye yol açtı.Giresun mağlubiyetinin ardından Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, statta bir araya geldi. Gece 01.30'da biten toplantıda Özbek'in Buruk'a mağlubiyetin nedenlerini sorduğu ve takımla ilgili rapor aldığı öğrenildi. Zirveden stoper takviyesi kararı da çıktı. Bu bölge için öne çıkan isim Andreas Hanche Olsen. Belçika ekiplerinden Gent'te forma giyen 25 yaşındaki Danimarkalı'nın 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmesi bekleniyor.