Galatasaray'da tarihi dönemeç! Kader maçları...

İlk olarak Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet arayacak olan Cimbom, ardından ligin kaderini belirleyecek olan Beşiktaş derbisinde boy gösterecek. Bu maçlardan alacağı sonuçlar Galatasaray'ın kaderi kadar, seçim öncesinde yönetimin de akıbetini belirleyecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da tarihi dönemeç! Kader maçları...
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30 Nisan 2021 10:36
Galatasaray kritik bir döneme girdi.

Sarı-kırmızılı kulübün önümüzdeki 9 günde Süper Lig'deki konumu ve yönetimsel gidişatı belirlenecek. Ligde son olarak Konyaspor'u ağırlayan Galatasaray, zorlansa da maçın sonuna doğru Emre Akbaba ile bulduğu golle zirve yarışına tutunmayı başardı.

Şimdi önünde hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi hedefini doğrudan etkileyecek iki maç daha var.

PARALAR UÇACAK

Önce düşme hattındaki Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, sonrasında lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Aslan'ın, son iki haftaya iddialı bir şekilde girebilmesi için kazanmaktan başka bir şansı yok. Aksi takdirde şampiyonluk yarışından düşecek, kulüplerin para kapısı Şampiyonlar Ligi'ne de büyük olasılıklı beyaz mendil sallayacak. Cimbom, bu durumda maddi olarak da ciddi kayıplar verecek.

DERBİ 8 MAYIS'TA

Heyecanla beklenen 40. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş maçının tarihi açıklandı. Derbi, tüm maçlarla birlikte 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Cimbom, bu Pazar günü de Gençlerbirliği'ne konuk olacak. 



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