Galatasaray'da taraftarlar Nef'e akın edecek

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 18 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 9 galibiyet alabilirken 3 kez berabere kaldı, 6 kez de rakiplerine mağlup oldu.



Taraftarlar buna rağmen bugünkü karşılaşmada Nef Stadı'ndaki yerini alacak. Sarı-kırmızılılar son maçta takımlarının yanında olmak isterken şu ana kadar 45 binin üzerinde biletin satıldığı belirtiliyor.



Ayrıca, sarı kırmızılı takımın taraftarlarının maçta yönetimi protesto edecekleri öğrenildi.





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