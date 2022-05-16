Galatasaray'da taraftarlar Nef'e akın edecek

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 18 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 9 galibiyet alabilirken 3 kez berabere kaldı, 6 kez de rakiplerine mağlup oldu.
Taraftarlar buna rağmen bugünkü karşılaşmada Nef Stadı'ndaki yerini alacak. Sarı-kırmızılılar son maçta takımlarının yanında olmak isterken şu ana kadar 45 binin üzerinde biletin satıldığı belirtiliyor.
Ayrıca, sarı kırmızılı takımın taraftarlarının maçta yönetimi protesto edecekleri öğrenildi.
Taraftarlar buna rağmen bugünkü karşılaşmada Nef Stadı'ndaki yerini alacak. Sarı-kırmızılılar son maçta takımlarının yanında olmak isterken şu ana kadar 45 binin üzerinde biletin satıldığı belirtiliyor.
Ayrıca, sarı kırmızılı takımın taraftarlarının maçta yönetimi protesto edecekleri öğrenildi.
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