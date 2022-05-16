Galatasaray'da taraftarlar Nef'e akın edecek

Galatasaray'da taraftarlar alınan başarısız sonuçlara rağmen takımlarını yalnız bırakmıyor. Adana Demirspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılarda yaklaşık 45 bin taraftarın statta olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da taraftarlar Nef'e akın edecek
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16 Mayıs 2022 10:01
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 18 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sarıkırmızılılar 9 galibiyet alabilirken 3 kez berabere kaldı, 6 kez de rakiplerine mağlup oldu.

Taraftarlar buna rağmen bugünkü karşılaşmada Nef Stadı'ndaki yerini alacak. Sarı-kırmızılılar son maçta takımlarının yanında olmak isterken şu ana kadar 45 binin üzerinde biletin satıldığı belirtiliyor.

Ayrıca, sarı kırmızılı takımın taraftarlarının maçta yönetimi protesto edecekleri öğrenildi.

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