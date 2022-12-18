Galatasaray'da taraftarın yeni sevgilisi oldu!

Toulouse maçında Dries Mertens başarılı futbolu ve frikikten attığı golle sarı-kırmızılı taraftarları mest etti.Sosyal medyada, Belçikalı futbolcu için yüzlerce övgü mesajları paylaşıldı.Tecrübeli oyuncu transfer olduğu ilk dönemde ağır kaldığı için eleştiri alıyordu. Ancak son haftalarda takıma ciddi uyum sağladı ve eleştiri oklarını başka yöne çevirdi.Ayrıca Mertens de Galatasaray forması giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.