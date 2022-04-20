Galatasaray'da taraftarın yeni gözdesi: Nelsson

Sezon başında Kopenhag'tan 7 milyon euro'ya alınan Nelsson, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da taraftarın yeni gözdesi: Nelsson
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20 Nisan 2022 11:53
Galatasaray taraftarının yeni sevgilisi, sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelsson oldu.

Marcao'nun 8 maçlık cezasını tamamlamasının ardından partneriyle müthiş ikili olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, ilk sezondan taraftarların gönlüne girdi.

23 yaşındaki futbolcu, Malatya karşısında en beğenilen isimler arasındaydı. İlk yarının sonunda çizgiden topu çıkaran Victor Nelsson, maç sonunda tribünlere üçlü çektirdi.

Nelsson, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 31 maça çıkarken 1 gol attı.
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