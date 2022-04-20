Galatasaray'da taraftarın yeni gözdesi: Nelsson

Galatasaray taraftarının yeni sevgilisi, sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Victor Nelsson oldu.
Marcao'nun 8 maçlık cezasını tamamlamasının ardından partneriyle müthiş ikili olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, ilk sezondan taraftarların gönlüne girdi.
23 yaşındaki futbolcu, Malatya karşısında en beğenilen isimler arasındaydı. İlk yarının sonunda çizgiden topu çıkaran Victor Nelsson, maç sonunda tribünlere üçlü çektirdi.
Nelsson, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 31 maça çıkarken 1 gol attı.
Marcao'nun 8 maçlık cezasını tamamlamasının ardından partneriyle müthiş ikili olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, ilk sezondan taraftarların gönlüne girdi.
23 yaşındaki futbolcu, Malatya karşısında en beğenilen isimler arasındaydı. İlk yarının sonunda çizgiden topu çıkaran Victor Nelsson, maç sonunda tribünlere üçlü çektirdi.
Nelsson, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 31 maça çıkarken 1 gol attı.