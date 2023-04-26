Galatasaray'da taraftara açık idman iptal edildi

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.
Daha önce NEF Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftara açık idman yapmayı planlayan Galatasaray'da bu antrenman iptal edildi.
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
Daha önce NEF Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftara açık idman yapmayı planlayan Galatasaray'da bu antrenman iptal edildi.
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.