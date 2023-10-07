Galatasaray'da takımın neşesi Wilfried Zaha

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha ile takım arkadaşları arasındaki iletişim gün geçtikçe güçleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da takımın neşesi Wilfried Zaha
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07 Ekim 2023 11:17
Antalyaspor deplasmanı öncesi son provayı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-Kırmızılı futbolcular, yoğun fikstürde stres atmak için sık sık birbirleriyle şakalaştı.

TAKIMIN NEŞESİ ZAHA

Özellikle Galatasaray'a geldiği ilk günlerde ciddi görüntüsüyle dikkat çeken Wilfried Zaha'nın, bir anda takımın en neşeli isimlerinden birine dönüşmesi dikkat çekiciydi.

ICARDI İLE ARASI ÇOK İYİ

İdmanlarda vaktinin büyük çoğunluğunu Mauro Icardi'yle geçiren tecrübeli yıldızın, Manchester United deplasmanında attığı golden sonra iştahının daha da kabardığı öğrenildi.

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