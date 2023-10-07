Galatasaray'da takımın neşesi Wilfried Zaha

Antalyaspor deplasmanı öncesi son provayı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-Kırmızılı futbolcular, yoğun fikstürde stres atmak için sık sık birbirleriyle şakalaştı.
TAKIMIN NEŞESİ ZAHA
Özellikle Galatasaray'a geldiği ilk günlerde ciddi görüntüsüyle dikkat çeken Wilfried Zaha'nın, bir anda takımın en neşeli isimlerinden birine dönüşmesi dikkat çekiciydi.
ICARDI İLE ARASI ÇOK İYİ
İdmanlarda vaktinin büyük çoğunluğunu Mauro Icardi'yle geçiren tecrübeli yıldızın, Manchester United deplasmanında attığı golden sonra iştahının daha da kabardığı öğrenildi.
TAKIMIN NEŞESİ ZAHA
Özellikle Galatasaray'a geldiği ilk günlerde ciddi görüntüsüyle dikkat çeken Wilfried Zaha'nın, bir anda takımın en neşeli isimlerinden birine dönüşmesi dikkat çekiciydi.
ICARDI İLE ARASI ÇOK İYİ
İdmanlarda vaktinin büyük çoğunluğunu Mauro Icardi'yle geçiren tecrübeli yıldızın, Manchester United deplasmanında attığı golden sonra iştahının daha da kabardığı öğrenildi.